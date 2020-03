Una poesia al giorno: “Considero valore” di Erri de Luca

Una poesia per ritrovare forza, coraggio e mantenere un pensiero positivo, in un periodo davvero difficile per tutti, mentre l’Italia intera è impegnata a combattere l’infezione da Coronavirus e a contenere i contagi. Ci ha pensato l’associazione Rianimazione letteraria di poesia intensiva (Invasioni Poetiche) di Livia Santini, che dalla sua fondazione è impegnata a portare cultura, bellezza e poesia proprio nei luoghi di cura, con i suoi settimanali appuntamenti all’ospedale di Ravenna.

Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca.

Considero valore il regno minerale, l’assemblea delle stelle.

Considero valore il vino finché dura il pasto, un sorriso involontario,

la stanchezza di chi non si è risparmiato, due vecchi che si amano.

Considero valore quello che domani non varrà più niente

e quello che oggi vale ancora poco.

Considero valore tutte le ferite.

Considero valore risparmiare acqua, riparare un paio di scarpe,

tacere in tempo, accorrere a un grido, chiedere permesso prima di sedersi,

provare gratitudine senza ricordare di che.

Considero valore sapere in una stanza dov’è il nord,

qual è il nome del vento che sta asciugando il bucato.

Considero valore il viaggio del vagabondo, la clausura della monaca,

la pazienza del condannato, qualunque colpa sia.

Considero valore l’uso del verbo amare e l’ipotesi che esista un creatore.

Molti di questi valori non ho conosciuto.

Erri de Luca

Opera sull’acqua e altre poesie (Einaudi, 2002)