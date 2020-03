Coronavirus. Canile e gattile comunali di Ravenna: sospesa l’apertura al pubblico

In ottemperanza alla normativa sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Coronavirus, il Comune di Ravenna informa che a partire da oggi, giovedì 12 marzo, è sospesa l’apertura al pubblico del canile e del gattile comunali, rispettivamente in via Romea Nord 177 e in via Trieste 342.

Le strutture non necessitano di aiuti per garantire la loro attività e sono pertanto sospese anche le donazioni di coperte o altri supporti da parte di cittadini volontari.

L’ attività degli operatori all’interno delle due strutture proseguirà come di consueto con la cura, la custodia e la tutela degli animali.

Per eventuali informazioni: Ufficio benessere animale del Comune, tel. 0544.482619 e-mail dirittideglianimali@comune.ra.it