Il Rosario dal Duomo di Faenza anche in TV, ogni sera alle 19, annunciato dalle campane

La Diocesi di Faenza-Modigliana e il vescovo Monsignor Mario Toso invitano i fedeli a recitare in famiglia il Rosario alla Beata Vergine delle Grazie, patrona della città di Faenza e della Diocesi, contro il coronavirus e tutte le malattie.

Da oggi giovedì 12 marzo al 3 aprile alle 19, in Cattedrale a Faenza davanti alla immagine della Beata Vergine delle Grazie, sarà recitato il Rosario. La recita sarà a porte chiuse, secondo le disposizioni in vigore. Per ricordare l’appuntamento e invitare alla preghiera, alle 19 tutte le campane della città di Faenza suoneranno a festa. Tutti i fedeli della diocesi sono invitati ad unirsi spiritualmente alla preghiera alla stessa ora nelle proprie case. Sarà possibile seguire in diretta TV la recita del Rosario sul canale 210 del digitale terrestre (Di.TV).