Lugo. Biblioteca disponibile anche a distanza: sui social consigli di lettura e suggerimenti

Per contrastare la diffusione del Coronavirus la biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo rimarrà chiusa al pubblico fino al prossimo 3 aprile, ma il personale resta a disposizione dei cittadini. I bibliotecari sono infatti disponibili per rispondere alle richieste di informazione, aiutare i lettori nell’utilizzo dei servizi digitali e per ricercare informazioni utili per tutta la comunità.

L’attività della biblioteca non finisce qui. Sulle pagine Facebook ed Instagram e sul canale YouTube la Trisi continuerà a essere vicino ai suoi lettori con consigli di lettura, suggerimenti per ascoltare buona musica, audiolibri e tanto altro.

Chi lo desidera può contattare la biblioteca dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12.30 al numero 0545 38556, oppure inviare una mail a trisi@comune.lugo.ra.it. Per la sezione ragazzi è possibile scrivere a trisiragazzi@comune.lugo.ra.it o inviare un messaggio sulla pagina Facebook della biblioteca. I prestiti dei libri sono stati tutti prorogati fino al 3 aprile.