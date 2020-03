Marina di Ravenna. Coronavirus, comitato cittadino in soccorso agli anziani

Il gruppo Facebook “Comitato Cittadino Marina di Ravenna” lancia un’iniziativa dedicata alle persone più anziane in questi difficilissimi giorni in virtù della pandemia Coronavirus.

Nel gruppo un’utente ha postato il seguente messaggio rivolto alla cittadinanza: “I nonni di Marina di Ravenna e dintorni, sono un po’ i nonni di tutti! Per questo motivo, alcuni giovani del paese hanno deciso di organizzarsi per aiutare tutti i nonni e coloro che si trovano in una situazione delicata. Restate a casa, alle medicine e alla spesa pensiamo noi!”.

L’offerta del Comitato Cittadino Marina di Ravenna.

“Offriamo, per quanto ci è possibile e in forma gratuita, il nostro tempo per i servizi essenziali in questo momento: spesa, rifornimento medicine e, nel caso, prescrizioni di ricette dal medico di famiglia. Tutto questo per permettere ai nonni e alle persone più deboli, di poter rimanere a casa in questo momento così delicato”.

Nel caso si voglia aderire all’iniziativa contattare Lucia Cacciapuoti

https://m.facebook.com/lucia.cacciapuoti.9?refid=18&__tn__=C-R