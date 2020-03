Festeggiare un compleanno ai tempi del Coronavirus. Impossibile? No, per gli amici di Ilaria

Festeggiare un compleanno ai tempi del Coronavirus non è facile… anzi è impossibile, soprattutto se gli amici avevo preparato una festa a sorpresa. Ma è moto che difronte alle difficoltà, ci si ingegna. Ed ecco cos’ hanno ideato Giulia, Daris, Francesca, Sofia, Nicole, Paola e Alba per festeggiare Ilaria: un divertente video con “Tanti auguri a te” cantato e reppato, ciascuno collegato dalla propria casa.

“Io e dei miei amici abbiamo fatto questo video per il compleanno di una nostra amica, per portare un po’ di positività e allegria in questo momento di difficoltà – spiega Giulia – E comunque un po’ di ironia per non farci abbattere da quello che “non possiamo fare”. Magari può servire a qualcosa per essere più positivi e di buon umore in questo momento!”