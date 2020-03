La 22 faentina Nicole Bartolini tra i 10 giovanissimi cuochi del talent Antonino Chef Academy

C’è anche una faentina, Nicole Bartolini, tra i dieci giovanissimi talentuosi cuochi protagonisti del nuovo programma tv Antonino Chef Academy.

Nel nuovo format, prodotto da Endemol Shine Italy, 10 giovani chef si sfidano per conquistare un posto nella cucina di Villa Crespi, il ristorante stellato dello chef Antonino Cannavacciuolo e considerato uno dei ristoranti più esclusivi d’Italia.

La 22enne romagnola, chef in un beach restaurant a Desenzano del Garda, ha raccontato di essersi avvicinata alla cucina per una passione trasmessale dalla nonna: “la cucina per me è sempre stata salvezza, mi ha aiutata a sfogarmi”. “Ho una relazione con la cucina. E’ un dare e avere “ ha raccontato Nicole allo Chef Cannavacciuolo, che sarà suo professore e mentore.

I ragazzi dovranno mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni tenute da Cannavacciuolo e dai coach ospiti, esperti in diverse materie del mondo della ristorazione. In un percorso a metà tra formazione e sfide, con lezioni, test d’approfondimento nella sede di Castello Dal Pozzo di Oleggio Castello e prove fuori sede, Chef Cannavacciuolo guiderà i dieci aspiranti chef (con un’età compresa tra i 18 e i 23 anni) fino a scegliere il migliore.

Il nuovo talent, iniziato l’ 11 marzo, sarà in onda su Tv8 ogni mercoledì alle 21.15.