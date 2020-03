Le ricette “anti noia” di Emanuel: plum cake allo yogurt con le mele

Plum cake allo yogurt con le mele

Ingredienti:

4 uova a temperatura ambiente

120 gr di zucchero

150 gr di farina tipo 1 (io la preferisco, ma potete

usare quella che avete a disposizione)

1/2 bustina di lievito

1 vasetto di yogurt al naturale

1 00 gr olio di semi vari

1 limone grattugiato

1 mela

Cannella facoltativa

Procedimento:

Unire zucchero e uova intere e montare con le fruste elettriche fmo a quando il composto non sarà triplicato di volume e non risulterà di colore

giallo chiaro chiaro. Fatta questa operazione, introdurre lo yogurt, l’olio, la buccia di limone (solo la parte gialla, fare attenzione che la parte

bianca è amara), e mescolare delicatamente. Setacciare la farina con il lievito. Versare la farina nel composto continuando a mescolare piano

piano. Imburrare e infarinare con burro o olio o foderate lo stampo da plumcake con la carta forno. Preriscaldate il forno a 160 gradi statico.

Versare il composto nello stampo, mettete delicatamente le fettine di mela precedentemente sbucciata e tagliata, cospargete con un cucchiaio di zucchero e infornate per 25 minuti. Fate la prova dello stuzzichino per vedere se è cotta. Lasciate raffreddare a temperatura ambiente. Se vi piace la cannella, potete aromatizzare l’impasto con una spruzzata di cannella in polvere.