Poste Italiane chiude a Porto Corsini per Covid-19: lettera aperta dei comitati locali alle istituzioni

LETTERA APERTA ALLE ISTITUZIONI RAVENNATI

Ancora una volta Poste Italiane non finisce di stupire e di dimostrare la propria lontananza dal territorio e da quel servizio di carattere sociale che evidentemente è venuto meno nei vertici locali e regionali. E non solo. Dal 12 marzo l’ufficio postale di Porto Corsini risulta chiuso per decisione unilaterale di qualche insensibile funzionario che ha pensato bene di sfruttare in maniera vergognosa le misure di sicurezza decise dal governo italiano per prevenire il diffondersi del corona virus .

Peccato che lo stesso governo ha chiaramente indicato che resteranno garantiti, tra gli altri servizi, proprio quelli postali. Il futuro dei servizi postali di Porto Corsini e Marina Romea è oggetto di una intensa trattativa tra Comune di Ravenna e Poste Italiane che vuole togliere il servizio a 2.800 residenti per spostare il tutto nella improponibile sede di Marina di Ravenna. Senza nulla togliere agli amici di Marina di Ravenna, tale scelta è logisticamente inappropriata e inopportuna, segno preciso della arroganza e del menefreghismo totale che la dirigenza di Poste Italiane dimostra nei confronti delle Istituzioni pubbliche e dei cittadini tutti. Noi associazioni del territorio unitamente al consiglio territoriale del mare difendiamo fermamente il diritto dei cittadini ad avere un servizio postale sul posto, efficiente ed efficace e non crediamo minimamente alle sole ragioni di mancanza di business, peraltro mai dimostrato concretamente.

Sul sito internet si riporta che “Poste Italiane comunica che, in ottemperanza agli ultimi provvedimenti governativi, continua ad essere garantito il servizio su tutto il territorio nazionale…”

E meno male! Poi però indica una serie di variabili, palesemente unilaterali, per giustificare la riduzione del servizio o la chiusura di alcuni uffici. E questa è la presa in giro per tutti.

I cittadini devono, giustamente, fare un sacrificio in questo momento, ma in una situazione di emergenza come ora, chiediamo che anche le Istituzioni locali si attivino per fare rispettare immediatamente i decreti del governo Conte. Ci viene chiesto di limitare la mobilità e al tempo stesso si taglia un servizio ancora più essenziale oggi. Non si poteva effettuare una apertura a giorni alterni in questi giorni di crisi?

Forse è il caso che qualcuno faccia un passo indietro, rivedendo il proprio ruolo con comportamenti meno arroganti e maggiore sensibilità nei confronti dei cittadini e delle imprese locali.

Dai rappresentanti dei cittadini nelle Istituzioni locali a tutti i livelli, ci aspettiamo che siano rispettati gli impegni presi!

CONSIGLIO TERRITORIALE AREA MARE

PRO LOCO PORTO CORSINI

PRO LOCO MARINA ROMEA

PRO LOCO CASAL BORSETTI

COMITATO CITTADINO LIDI NORD