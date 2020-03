Ravenna, chiusura al pubblico dell’Ufficio informazione e accoglienza turistica

Dal Comune di Ravenna informano che l’Ufficio informazione e accoglienza turistica di piazza San Francesco 7 in ottemperanza alla normativa vigente sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Coronavirus, sarà chiuso al pubblico fino al 25 marzo. Chiude al pubblico anche il punto di Informazione Turistica attivo presso il Mausoleo di Teodorico in via Delle Industrie 14. Sarà comunque mantenuta l’attività di back office con la gestione delle richieste sui social, telefoniche e mail, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30. Sarà inoltre garantita l’attività di promozione da remoto e la pianificazione delle attività.