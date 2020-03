Una poesia al giorno: “Tattica e strategia” di Mario Benedetti

Con queste poesie che inviamo, vogliamo entrare nelle vostre case, nei luoghi di aggregazione e comunicare con le istituzioni, per allietare e dare speranza in questo periodo per tutti molto difficile, dicono a Rianimazione Letteraria.

La nostra associazione, in un momento dove gli abbracci e il conforto della presenza non ci permettono di stringerci e sopportare insieme con un sorriso e una stretta di mano, e non potendo invadere il territorio, ha deciso di scegliere un metodo classico, quasi abbandonato nell’era digitale. Sperando di fare cosa gradita ci stringiamo a voi con parole di speranza e di consolazione. Oggi, vi proponiamo la poesia scelta da Milton Fernandez e da lui tradotta.

Tattica e strategia

di Mario Benedetti

La mia tattica è guardarti

capire come sei

amarti come sei

la mia tattica è parlarti

costruire con parole

un ponte indistruttibile

la mia tattica è rimanere nel tuo ricordo

non so come

né con quale pretesto

ma rimanere in te

la mia tattica è essere franco

sapere che lo sei

e che non ci svendiamo simulacri

di modo tra i due

non ci siano sipari

né quantomeno abissi

la mia strategia è

invece

più profonda

e più semplice

la mia strategia è

che un giorno qualsiasi

non so come

ne so con che pretesto

finalmente

tu abbia bisogno di me.

Mario Benedetti è stato uno straordinario autore, saggista, poeta e drammaturgo uruguaiano.

Ringraziamo in modo particolare per la gentile concessione Milton che è un amico ed è uno dei nostri riferimenti culturali. È nato a Minas, in Uruguay. È scrittore, poeta, regista, drammaturgo ed editore. Dal 2011 è anche direttore artistico del Festival della Letteratura di Milano e, dal 2016, del Festival Internazionale di Poesia di Milano. Lo potete seguire sulla sua pagina facebook dove si trovano molti spunti interessanti.