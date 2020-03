Anziani e Coronavirus. Daniele Perini: per loro è come la guerra, ma molti pensano già al dopo

Sul Coronovirus ne abbiamo sentite e lette tante. Ma su una cosa sembra che quasi tutti siano d’accordo, tanto da diventare senso comune: il virus ha conseguenze gravi o letali soprattutto per le persone affette da altre gravi patologie e in particolare per gli anziani, che, in molti casi, si trovano in uno stato di fragilità e di salute precaria. Con le misure messe in atto dal Governo per contenere la diffusione del virus, poi, per gli anziani scattano insieme a forme di protezione anche ulteriori difficoltà, come la chiusura dei centri sociali e dei centri diurni, come l’isolamento in casa e la solitudine.

In questo quadro stanno circolando anche idee piuttosto ciniche se non aberranti di alcuni intellettuali e opinionisti che tendono considerare il virus come una sorta di misura malthusiana per produrre una selezione naturale della popolazione. Come a dire: si salveranno i più forti. Gli altri se ne andranno. E va bene così. Un qualcosa di non molto diverso hanno affermato in tv di fronte a milioni di inglesi anche il premier britannico Boris Johnson e il suo consulente scientifico ribadendo che la Gran Bretagna non metterà in pratica misure di contenimento particolari, che il virus deve fare il suo corso per attivare la cosiddetta immunità di gregge e che le famiglie inglesi devono prepararsi a fare i conti con la morte di loro familiari.

Non sappiamo se ci troviamo di fronte a una sorta di cinico scientismo, a una forma di aberrazione o più semplicemente di irresponsabilità che potrebbe produrre effetti disastrosi. Noi in ogni caso siamo contenti di vivere in Italia, in un paese che prende tutte le precauzioni del caso per salvare le vite dei propri cittadini e si preoccupa di mettere in sicurezza soprattutto gli anziani. Anche se questo costa enormi sacrifici.

Di tutto questo parliamo con Daniele Perini, consigliere comunale con la lista civica Ama Ravenna, da sempre impegnato nel volontariato sul fronte degli anziani con l’Associazione Amare Ravenna che conta mille aderenti e di cui lui è Presidente.

“Ravenna è una città con l’età media fra le più alte al mondo, siamo al livello del Giappone, sugli 87 anni. – dice Perini – Questo vuol dire che la qualità della vita, l’assistenza sanitaria, la vita sociale, i rapporti umani a Ravenna sono migliori che altrove. Osservo che Ravenna non è una delle città più colpite dal virus in Italia e in Emilia-Romagna.”

“I nonni secondo me sono quelli più abituati o preparati di fronte a flagelli come questo. – continua Perini – Loro ne hanno già passate tante. Qualcuno ha fatto o visto la guerra, anche se allora si sapeva dov’era il nemico da combattere mentre adesso il nemico non sai cos’è e dov’è. Poi dopo la guerra i nonni hanno avuto a che fare con varie malattie – per esempio con l’asiatica, che fece tanti morti – prima che la scienza trovasse tanti rimedi per molte patologie. I nonni poi sono più rispettosi delle regole in genere. Sanno cos’è la sofferenza, cos’è il sacrificio, il senso del limite. I nostri giovani invece li abbiamo abituati a vivere nella bambagia, in un mondo irreale, dove la morte non esiste, le regole quasi non ci sono, tutto è permesso. E infatti sono soprattutto i giovani quelli che non hanno creduto da subito alle giuste restrizioni imposte dal Governo, dalla Regione, dal Comune. Fanno fatica a credere a questo pericolo. Ancora oggi ho sentito dei ragazzi dire, ‘sono tutte sciocchezze’. Questa sottovalutazione o incoscienza di molti ragazzi mi preoccupa.”

“La cosa che invece mi preoccupa dei nonni è la depressione, la paura di morire – aggiunge il Presidente di Amare Ravenna – perché qualcuno, appunto, va dicendo che il virus colpisce i vecchi e loro saranno i primi ad andarsene. Oggi ai nonni diciamo state a casa e proteggetevi. Domani, quando ci sarà il vaccino, gli dovremo dire, vaccinatevi. E non sarà facile. Perché la campagna dei no vax ha fatto dei danni e so che molti anziani non si sono vaccinati nemmeno contro l’influenza. Tanti altri per fortuna sì e c’è chi fa anche il vaccino contro la broncopolmonite. Fatelo, vaccinatevi! Se la vita si è allungata così tanto è proprio grazie ai vaccini. E ce ne accorgiamo drammaticamente adesso che dobbiamo affrontare senza difese un virus che non conosciamo, che rischia di fare tantissimi morti e di mettere in crisi l’economia mondiale.”

“Vorrei precisare poi una cosa, una volta per tutte: – dice Perini – non è l’anziano in quanto tale il più colpito dal virus, perché ci sono tanti anziani che stanno benissimo così come ci sono giovani colpiti dall’infezione. L’esito più grave e a volte fatale del virus si ha quando la persona colpita ha già delle patologie gravi, è già seriamente malata, a prescindere dall’età. Associare il Coronavirus agli anziani in quanto tali è un errore.”

Questo è giusto ed è chiaro. Resta il fatto che gli anziani come categoria, sono di fatto la categoria della società più esposta. Verso la quale occorre prendere le precauzioni maggiori. Insieme ovviamente alle persone già affette da gravi patologie. La chiusura di centri sociali e diurni che cosa significa per gli anziani, per i quali spesso la solitudine è un problema. Voglio dire, quali sono le conseguenze psicologiche? Voi cosa state facendo come Amare Ravenna?

“Noi abbiamo questo numero aperto 24 ore su 24 (il numero è 0544.33111, ndr). I nostri nonni sanno che possono chiamare quando vogliono, quando hanno bisogno. – risponde Perini – I centri sociali sono un punto di riferimento importante e la loro chiusura – giusta e necessaria – ha un po’ cambiato la vita dei nonni. Perché molti di loro si trovavano lì per fare la loro partita di tresette o di burraco. Per stare insieme. Adesso tutto questo è saltato. Qualcuno chiama qui. Riceviamo una ventina di chiamate al giorno, forse di più. Altri so che si sentono fra di loro.”

Come li sente al telefono i suoi nonni?

“Li sento ancora abbastanza allegri e su di morale. Mi raccontano di avere sentito questo e quella e sono proiettati al dopo, a quando tutto questo sarà finito. Mi raccontano cosa stanno facendo, cosa pensano della situazione. Spesso associano il Coronavirus alla guerra. Qualcuno dice: passerà, passerà vedrai, adesso arrivano gli Alleati. Che poi sono i vaccini. Oppure molti pensano che l’alleato sia il caldo. Sinceramente io non lo so se sarà così. Molti mi chiedono di Andalo, quindi mi parlano delle cose belle da fare dopo. Pensare al domani, al futuro fa bene, è positivo. Alcuni li vedo anche fare la passeggiata fuori casa, a distanza di sicurezza, come si deve fare. Ah, c’è poi un signore di una certa età, un vecchio combattente, che non mi ha voluto dire l’età, perché gli anziani oggi non sempre la vogliono dire, non solo le donne, ma anche gli uomini. Be’ lui, Ferdinando, ha la fidanzata a Firenze e adesso non la può frequentare, allora si sentono tutti i giorni via Skype. Pensa, a quell’età. È un messaggio di vita e di speranza.”

Che cosa pensa di certe affermazioni – che pure si sono sentire – del tipo, non ha senso fermare l’Italia per salvare dei vecchi.

“Ma no, è aberrante. Salvare dei vecchi? No, si tratta di salvare persone già ammalate, prima di tutto. Si tratta di salvare delle persone, delle vite umane. Bisogna fermarsi, ma scherziamo. La vita prima di tutto. Lo deve fare l’Italia. E lo dovrà fare tutto il mondo. Bisognerebbe fermarsi anche per salvare una sola persona. E dopo questa grande prova noi saremo e ripartiremo più forti di prima. Anche se certe cose sono destinate a cambiare perché ci siamo accorti che in fondo noi esseri umani siamo fragili. Siamo forti se sappiamo fare gruppo, stare insieme. E anche la politica dovrà fare la sua parte. In Italia la nostra forza è stata di avere malgrado tutto privilegiato la sanità pubblica, non l’abbiamo smantellata.”

Anche se una delle critiche che viene mossa alla luce di questa crisi è proprio questa: abbiamo ancora una buona sanità pubblica, ma abbiamo tagliato troppo e solo ora, in piena emergenza, ce ne stiamo rendendo conto.

“Sì, è vero. Si è tagliato. Troppo. Adesso non bisogna più tagliare. E per il futuro bisogna rafforzare all’assistenza domiciliare che è fondamentale per le persone in difficoltà. Ci sono anche dei dispositivi tecnologici, dei braccialetti, che le persone indossano e ti dicono qual è lo stato di salute della persona in quel preciso momento. Dobbiamo rimodellare il sistema dell’assistenza, il welfare. C’è tanto da fare.”