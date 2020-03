Misure anti-coronavirus: la messa domenicale dal Duomo di Faenza si segue in TV

Nelle domenica del 15 – 22 – 29 marzo 2020, il vescovo di Faenza-Modigliana mons. Mario Toso presiederà la messa festiva quaresimale in Cattedrale alle ore 11 “senza la partecipazione del popolo di Dio ma per il popolo di Dio”: sarà possibile seguire in diretta TV la recita del Rosario sul canale 210 del digitale terrestre (Di.TV) alle ore 11.