Una poesia al giorno: “Oggi essere rivoluzionari significa rallentare”

“Con queste poesie che inviamo, vogliamo entrare nelle vostre case, nei luoghi di aggregazione e comunicare con le istituzioni, per allietare e dare speranza in questo periodo per tutti molto difficile”, dicono a Rianimazione Letteraria.

“La nostra associazione, in un momento dove gli abbracci e il conforto della presenza non ci permettono di stringerci e sopportare insieme con un sorriso e una stretta di mano, e non potendo invadere il territorio, ha deciso di scegliere un metodo classico, quasi abbandonato nell’era digitale. Sperando di fare cosa gradita ci stringiamo a voi con parole di speranza e di consolazione. Oggi, vi proponiamo una poesia di Franco Arminio che è nato e vive a Bisaccia, in Irpinia.

Abbiamo bisogno di contadini,

di poeti, gente che sa fare il pane,

che ama gli alberi e riconosce il vento.

Più che l’anno della crescita,

ci vorrebbe l’anno dell’attenzione.

Attenzione a chi cade, al sole che nasce

e che muore, ai ragazzi che crescono,

attenzione anche a un semplice lampione, a un muro scrostato.

Oggi essere rivoluzionari significa togliere

più che aggiungere, rallentare più che accelerare,

significa dare valore al silenzio, alla luce, alla fragilità, alla dolcezza.

Lo scrittore collabora con diverse testate giornalistiche nazionali, scrive poesie e si batte per la difesa dei piccoli paesi, definendosi “paesologo”. Potete seguirlo su facebook e trovarlo nel suo blog: https://casadellapaesologia.org/

Sulla pagina Facebook chiamata Invasioni Poetiche, potete trovare le poesie quotidiane che spesso Sandra Melandri e Chiara Maccagni trasformano in video meraviglie.