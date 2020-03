Uniti contro il coronavirus: l’assessore ravennate Roberto Fagnani ha partecipato al “flashmob sonoro”

Ieri 13 marzo alle ore 18 tutta Italia è stata invitata al “flashmob sonoro per rompere l’isolamento” in questo difficile periodo in cui, lo ricordiamo, dobbiamo tutti fare la nostra parte restando a casa (il più possibile, salvo le esigenze strettamente necessarie contemplate nel decreto legge) per impedire la diffusione e il contagio da Coronavirus. In tanti, ieri, si sono muniti di strumenti, pennelli, tele, e hanno cantatato o ballato esprimendo la loro solidarietà e creatività.

Anche Roberto Fagnani, Assessore allo Sport di Ravenna, ha partecipato al flashmob con il suo personale contributo: ben fatto assessore!