Le ricette “anti noia” di chef Emanuel: le meringhe

Nuovo appuntamento con le ricette dello chef Emanuel Pizzo, che oggi propone le meringhe, per distrarsi tra i fornelli in queste lunghe giornate da trascorrere rigorosamente il più possibile a casa, per contrastare il rischio di contagio da Coronavirus.

LE MERINGHE

Ingredienti:

4 albumi

400 gr di zucchero semolato

4 gocce di limone

Procedimento:

Montate gli albumi con un frullatore elettrico, fino a che non risultano fermi, molto consistenti. Versare lo zucchero e continuare a montare. Introdurre le 4 gocce di limone, continuare ad amalgamare con le fruste elettriche. Quando l’impasto sarà colloso, è il momento di fare le

meringhe. Foderate la teglia con la carta forno. Con una siringa da dolci o un sac a poche, formate delle roselline, delle palline, date la forma

che più desiderate. lnfornate a forno preriscaldato a 95°. Tempo di cottura se la meringa è grande come una noce, 1 oretta. Per assicurarvi che sia ben cotta, toglietene una e rompetela: se all ‘interno è asciutta, è pronta! Buona meringa a tutti.