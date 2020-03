Video conferenza con il filosofo Alberto Emiliani per l’associazione Filò. Il filo del pensiero

“Non tutte le attività di Filò sono sospese, ma alcune di esse verranno realizzate attraverso gli unici canali che al momento ci permettono di “stare insieme”, anche se virtualmente”, spiegano dall’associazione Filò. Il filo del pensiero, che per lunedì 16 marzo alle 21, come da programma, organizza la seconda conferenza prevista nell’ambito del ciclo Incontro col Filosofo con Alberto Emiliani* dell’Università di Helsinki. Incontro che ovviamente si terrà in streaming, sul tema “Il paradosso della mente. Tra corporeità e soggettività”.

“Se tutto ciò che accade nel nostro corpo è effetto di cause fisiche, allora ogni gesto, ogni parola pronunciata, ogni sorriso è il risultato di processi fisici e appartiene al piano degli eventi oggettivi, verificabili, misurabili – illustrano dall’associazione il tema della video conferenza -. Come spiegare allora la nostra esperienza vissuta: la sensazione di un colore, un’intenzione, una decisione? Siamo dibattuti tra il tentativo di ridurre la nostra vita interiore a processi fisici e l’esigenza di riconoscere l’autonomia della sfera mentale. Occorre forse esplorare più a fondo la basilare asimmetria tra indagine scientifica e piano dell’esperienza”.

Alberto Emiliani è Adjunct Professor di Filosofia presso l’Università di Helsinki. Ha scritto Logica e Filosofia del linguaggio: un itinerario (1990) e The Forms of Sense: A Study of Wittgenstein’s Tractatus (1999), oltre a diversi articoli su riviste e collezioni di saggi. Dal 2008 è docente di Filosofia e Storia presso il Liceo “Torricelli-Ballardini” di Faenza.

I soci di Filò riceveranno, attraverso la newsletter, le istruzioni operative per scaricare il software e connettersi. Per chi non è ancora socio ed è interessato a partecipare all’evento, può iscriversi on line e pagare la quota associativa attraverso bonifico bancario. Tutte le indicazioni al link https://www.filoedu.com/diventa-socio/