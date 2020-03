Una poesia al giorno. Pablo Neruda: “nell’ora più oscura sgrana il tuo sorriso”

“Con queste poesie che inviamo, vogliamo entrare nelle vostre case, nei luoghi di aggregazione e comunicare con le istituzioni, per allietare e dare speranza in questo periodo per tutti molto difficile”, dicono a Rianimazione Letteraria.

“La nostra associazione, in un momento dove gli abbracci e il conforto della presenza non ci permettono di stringerci e sopportare insieme con un sorriso e una stretta di mano, e non potendo invadere il territorio, ha deciso di scegliere un metodo classico, quasi abbandonato nell’era digitale”.

“Sperando di fare cosa gradita ci stringiamo a voi con parole di speranza e di consolazione. Oggi, vi proponiamo la poesia di Pablo Neruda, “Il tuo sorriso”: abbiamo scelto questa poesia per ricordare e ricordarci che non dobbiamo perdere il sorriso.Quello si vede anche dietro alle mascherine e si sente al telefono quando chiamiamo i nostri cari lontani ora forzatamente”.

Pablo Neruda, Il tuo sorriso

Toglimi il pane, se vuoi,

toglimi l’aria, ma

non togliermi il tuo sorriso.

Non togliermi la rosa,

la lancia che sgrani,

l’acqua che d’improvviso

scoppia nella tua gioia,

la repentina onda

d’argento che ti nasce.

Dura è la mia lotta e torno

con gli occhi stanchi,

a volte, d’aver visto

la terra che non cambia,

ma entrando il tuo sorriso

sale al cielo cercandomi

ed apre per me tutte

le porte della vita.

Amor mio, nell’ora

più oscura sgrana

il tuo sorriso, e se d’improvviso

vedi che il mio sangue macchia

le pietre della strada,

ridi, perché il tuo riso

sarà per le mie mani

come una spada fresca.

Vicino al mare, d’autunno,

il tuo riso deve innalzare

la sua cascata di spuma,

e in primavera, amore,

voglio il tuo riso come

il fiore che attendevo,

il fiore azzurro, la rosa

della mia patria sonora.

Riditela della notte,

del giorno, della luna,

riditela delle strade

contorte dell’isola,

riditela di questo rozzo

ragazzo che ti ama,

ma quando apro gli occhi

e quando li richiudo,

quando i miei passi vanno,

quando tornano i miei passi,

negami il pane, l’aria,

la luce, la primavera,

ma il tuo sorriso mai,

perché io ne morrei.