200 cartelli di divieto d’accesso a pinete e spiagge nei lidi ravennati

200 cartelli di divieto d’accesso saranno posizionati all’ingresso di spiagge e pinete nei lidi ravennati, da Casal Borsetti a Lido Di Savio, dai volontari della Protezione civile R.C. Mistral, su incarico dall’Assessorato alla Protezione Civile del Comune di Ravenna, in base all’Ordinanza firmata dal Sindaco Michele de Pascale il 13 marzo.

“In seguito alle tante segnalazioni ricevute, il Comune ha deciso di impedire l’accesso alle spiagge dagli ingressi degli stradelli che portano agli stabilimenti balneari, perché molte persone passano da li’ per arrivare alle spiagge. Il divieto riguarda anche le pinete, poichè troppe persone sottovalutano il problema del contagio da Covid-19″ spiega Flavia Sansoni, segretario generale della R.C. Mistral.

Flavia, assieme ad altri 3 operatori, forniti dei dispositivi di protezione anti contagio (mascherine e guanti), da questa mattina si sta occupando della sistemazione dei cartelli, sotto il coordinamento della base Mistral di Via Romea Nord.

“Da quando sono entrate in vigore le ordinanze comunali e i decreti del Consiglio dei Ministri, molte persone ci hanno contattato, telefonando al nostro numero h24 – racconta la Sansoni -.“Ci chiedono info su dove e come recuperare delle mascherine, cosa fare se hanno bisogno di farmaci o se si più uscire a piedi o in bicicletta. In tanti hanno dubbi, soprattuto persone anziane”.

La Sansoni racconta che l’emergenza Covid19 ha fatto emergere anche tanta voglia di “dare una mano”: “in molti ci hanno chiamati per chiedere come poter partecipare alle attività della Protezione civile. Questo è positivo – commenta -. Ma è importante sottolineare che non ci si improvvisa volontario della protezione civile. Non si diventa volontario da un giorno all’altro. Quello che noi oggi suggeriamo è di rendersi disponibile verso i propri vicini. Fare un “volontariato di vicinato”, magari portando la spesa al vicino di casa, ma sempre protetti con mascherina e guanti. Questo volontariato è importantissimo, in questa fase delicata per il nostro Paese”.

“Quando l’emergenza sarà terminata e se germoglierà questa volontà di rendersi utili per la comunità, allora ci saranno tante occasioni per poter formare i nuovi volontari. Al momento l’importante è stare a casa e seguire le misure anti diffusione Covid-19. E’ l’unico modo per aiutare i tanti operatori della Sanità, medici e infermieri, impegnati 24 ore al giorno a salvare la vita ai malati” conclude la Sansoni.