Ravenna. “Per abbracciarci domani”: ragazze del liceo scientifico a sostegno della sanità

Un gruppo di ragazze del liceo scientifico di Ravenna ha organizzato un’iniziativa a scopo benefico denominata “Per abbracciarci domani”, a sostegno delle forze sanitarie impegnate a Ravenna e Lugo.

Le organizzatrici di “Per abbracciarci domani” informano che, a fine raccolta, il ricavato sarà donato per comprare apparecchi, DPI o mascherine per gli ospedali di Ravenna e Lugo in base alle esigenze delle due strutture.

Mercuriali Lucia, Mariotti Francesca, Guiduzzi Elena, Crispino Rossella, Galletti Lisa, Barbaro Anna, Casadio Gaia, Rosetti Noemi e Gualandi Asia ringraziano.