Una poesia al giorno. Raymond Carver: “Attesa”

“Stiamo un po’ facendo il giro del mondo con la poesia – dicono da Invasioni Poetiche di Ravenna -: Mario Benedetti e l’Uruguai, Wislawa Szymborska e la Polonia, Raymond Carver e gli Stati Uniti, Pablo Neruda e il Cile, poi i nostri tre scrittori italiani De Luca, Gualtieri e Arminio. Non potendoci muovere, guardiamo il mondo attraverso le parole dei poeti come se quello sguardo ci portasse in casa sogni e speranze che poi, passata la tempesta, potremo vivere nel mondo. Oggi la poesia ci fornisce le indicazioni per tornare in quella che per ognuno di noi è casa”. Ecco la poesia di oggi.

Attesa

Esci dalla statale a sinistra e

scendi giù dal colle. Arrivato

in fondo, gira ancora a sinistra.

Continua sempre a sinistra. La strada

arriva a un bivio. Ancora a sinistra.

C’è un torrente, sulla sinistra.

Prosegui. Poco prima

della fine della strada incroci

un’altra strada. Prendi quella

e nessun’altra. Altrimenti

ti rovinerai la vita

per sempre. C’è una casa di tronchi

con il tetto di tavole, a sinistra.

Non è quella che cerchi. È quella

appresso, subito dopo

una salita. La casa

dove gli alberi sono carichi

di frutta. Dove flox, forsizia e calendula

crescono rigogliose. È quella

la casa dove, in piedi sulla soglia,

c’è una donna

con il sole nei capelli. Quella

che è rimasta in attesa

fino a ora.

La donna che ti ama.

L’unica che può dirti:

«Come mai ci hai messo tanto?»



Raymond Carver