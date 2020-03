Bagnacavallo. L’associazione Tutti per la scuola dona 2000 euro all’ospedale di Lugo per l’emergenza Covid 19

Il Consiglio direttivo dell’Associazione TUTTI PER LA SCUOLA, che opera nel Comune di Bagnacavallo dal 2013 e che di norma raccoglie fondi da dedicare a progetti scolastici, ha deliberato di donare all’Ospedale di Lugo di Ravenna la somma di Euro 2000 da utilizzare per l’acquisto di dispositivi e attrezzature per l’emergenza Covid 19.

“Normalmente ci occupiamo di raccogliere fondi da dedicare a progetti, laboratori scolastici, materiali etc, ma in questo momento ha deciso di dare una mano concreta per l’emergenzia Covid 19 – spiegano dall’associazione -. Abbiamo preso questa decisione per diversi motivi, in primis per dare una mano visto l’emergenza che stiamo tutti affrontando e perchè diversi nostri associati e amici lavorano presso la Struttura di Lugo e conosciamo bene le difficoltà e gli sforzi che stanno facendo. Ci è sembrato doveroso procedere in questo modo e speriamo che questo contributo possa costituire un piccolo ma concreto aiuto. Siamo vicini a tutti coloro che stanno lavorando in prima linea per assicurare le cure, il conforto e, speriamo, le guarigioni alle persone toccate da vicino da questa emergenza e ringraziamo tutto il personale medico, gli infermieri, le OSS e tutti coloro che sono coinvolti per quanto stanno facendo e per la tenacia che mettono quotidianamente per gestire questa situazione. Grazie davvero.”