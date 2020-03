Eraldo Baldini: “Sono i giorni decisivi. Siamo emiliano-romagnoli, porca miseria! Dobbiamo farcela adesso!”

Ho scritto una volta in un libro a più voci (“Dal grande fiume al mare. Trenta scrittori raccontano l’Emilia-Romagna”) che la nostra bella terra, produttiva, civile, ben coltivata, in passato ce la siamo dovuta conquistare prosciugando paludi, deviando fiumi, dissodando, lavorando per generazioni agli stessi progetti. La terra su cui camminare e da coltivare e a volte ce la siamo dovuta costruire.

“Dove la meteorologia e la geologia non sono bastate, ci sono state mani e gambe, spalle e braccia, e attrezzi pensati, costruiti e usati allo scopo di creare altra terra e di rendere migliore quella che già c’era. Siamo così, noi emiliano-romagnoli, lo siamo sempre stati: pragmatici e sognatori allo stesso tempo; altrimenti non avremmo potuto fare tutto questo. Siamo una gente che ha il senso del possibile, e non sempre questo ‘possibile’ è sinonimo di semplice”.

“Solo persone così potevano pensare di costruire una macchina che fosse la più bella e la più veloce sulle strade e sulle piste, potevano immaginare di trasformare un litorale deserto, selvaggio e inospitale in uno dei comprensori turistici più noti e frequentati del mondo. Persone particolari, gente particolare. Una gente che sogna ma che ha il senso del possibile”.

Gente che ha vinto la miseria che attanagliava le nostre campagne, che ha sconfitto la malaria che ci tormentava da millenni, che è passata attraverso guerre, carestie, epidemie uscendone a testa alta e sempre migliorandosi. Abbiamo resistito e vinto quando eravamo senza cibo e senza libertà, abbiamo affrontato senza piegarci calamità ed eserciti invasori. Ne siamo capaci.

“Sentimenti come il fatalismo oscuro e inibente, come il vittimismo accidioso, sono estranei alla gente di questa terra, che sa invece essere capace di intraprendenza, di forza reattiva, e pure di ironia e di sarcasmo, preziosi antidoti alla negatività”.

Se abbiamo ereditato un po’ di queste qualità dai nostri padri, nonni e antenati, adesso lo dobbiamo dimostrare. Dobbiamo far vedere di che pasta siamo.

Ci si chiede solo di rispettare regole di buon senso e di farlo per tutta la comunità. Ci viene chiesto poco, in fondo, a confronto di quello che hanno dovuto fare e affrontare molte delle generazioni che ci hanno preceduto.

Diamo l’esempio, mettiamoci alla testa di questa battaglia.

Questi sono i giorni decisivi. Siamo emiliano-romagnoli, porca miseria! Lo so, può suonare come inopportuno campanilismo, ma non lo è: è orgoglio, è richiamo alla nostra storia e ai nostri valori. Ognuno sventoli e si appelli ai suoi, e insieme possiamo farcela.

Ma dobbiamo farcela ADESSO. Adesso, subito. Non c’è più tempo da perdere: questi sono, ripeto, i giorni in cui si decide il nostro futuro. Ognuno faccia al meglio la propria parte, con serietà e coscienza.

Siamo sognatori e pragmatici allo stesso tempo, noi. Sogniamo di vincere alla grande e in fretta, e trasformiamo quel sogno in realtà.

Eraldo Baldini – scrittore e saggista