Le ricette antinoia di chef Emanuel: il Chapati vegetariano

Oggi gli spunti culinari di chef Emanuel Pizzo ci portano nel continente indiano con la ricetta facile e buona del Chapati.

CHAPATI ROLL (versione vegetariana)

Ingredienti per 4 persone:

180 gr di farina

2 pizzichi di sale

80 gr di acqua

1 cucchiaino di olio

Per la farcitura:

Verdura a piacere

Aglio, cipolla

Peperoncino, zenzero (facoltativo)

Procedimento:

In una bowl versare farina acqua sale e olio. Impastate fino a che il composto sarà liscio e vellutato. Con una mano leggermente unta di olio, formate delle palline di circa 75 gr, che lascerete riposare per 30 minuti coperte. In una padella rosolate aglio cipolla, (peperoncino e zenzero facoltativo) . Tagliate le verdure che più vi piacciono a julienne e fatele cuocere velocemente nella padella con aglio e cipolla. Salate a piacere. Le verdure !asciatele croccanti, non devono stracuocere. Stendete le palline con un mattarello di un diametro di 22/24 cm. La pasta deve risultare sottile. Cuocete in un padella antiaderente, ambo i lati avendo cura di girarla spesso. Quando vedrete che formerà delle bollicine e iniziano a prendere color nocciola …. Il chapati è pronto. Farcitelo con le verdure calde, arrotolate e buon appetito.

Un suggerimento, il chapati nei paesi Indiani o Africani lo usano come pane. Quindi in assenza di pane fresco, è sempre un ottimo sostituto.