Presidente Ordine Medici Ravenna, Stefano Falcinelli: “Restate a casa: se ci sarà picco, il nostro sistema non reggerà”

Il Comune di Ravenna ha condiviso sulla sua pagina Facebook il video messaggio del dottor Stefano Falcinelli, presidente dell’Ordine dei medici di Ravenna, in cui egli spiega con chiarezza perché è importante “rimanere in casa, uscendo solo in casi assolutamente indispensabili” e perché vanno “evitati anche i singoli contatti”.

Stefano Falcinelli

Falcinelli ricorda la gravità della pandemia e che potremo superare questa crisi solo se ciascuno farà la propria parte. Il virus è molto contagioso; – dice il presidente dell’Ordine dei medici di Ravenna – in circa l’80% dei casi la sintomatologia è lieve o moderata, purtroppo nel 10% dei casi invece la sintomatologia è molto grave fino a richiedere nel 3-5% dei casi l’assistenza respiratoria avanzata.”

“Se ci sarà un picco della malattia – afferma poi Falcinelli – questo supererà la possibilità di risposta del nostra sistema sanitario; se invece conteniamo e rallentiamo il contagio la curva dei soggetti che si ammalano non arriverà a mettere in crisi il nostro sistema. I medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario stanno facendo la loro parte con dedizione, impegno e sacrificio, con protezioni spesso non adeguate e per questo stanno pagando un prezzo molto alto. Chiedo anche ai cittadini tutti di fare la loro parte, con comportamenti responsabili, attenendosi ai provvedimenti del Governo per contenere il contagio. Ma non basta. Chiedo di evitare anche la piccola passeggiata, di uscire di casa solo se è strettamente indispensabile. Vanno evitati anche i singoli contatti. Rimanete in casa se non è per voi strettamente necessario uscire. Il nostro futuro è nelle nostre mani, nessuno escluso”.

“Ringraziamo di cuore il dottor Falcinelli e tutti medici, gli infermieri e gli operatori sanitari – dichiarano dal Comune di Ravenna – che in questo momento sono in prima linea con impegno, dedizione e spirito di sacrificio”.