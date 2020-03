Una poesia al giorno. William Ernest Henley: “Invictus”

Mercoledì 18 marzo Rianimazione Letteraria ed Invasioni poetiche ci propongono una poesia emblematica per la forza d’animo: “Invictus”, mai sconfitto, indomito. La scrisse il poeta inglese William Ernest Henley. È la poesia che Nelson Mandela si ripeteva negli anni della sua prigionia a Robben Island. La si incontra nel corso della visione del film Invictus di Clint Estwood.

Invictus

Dal profondo della notte che mi avvolge,

Nera come un pozzo da un polo all’altro,

Ringrazio qualunque dio esista

Per la mia anima invincibile.

Nella feroce morsa delle circostanze

Non ho arretrato né gridato.

Sotto i colpi d’ascia della sorte

Il mio capo è sanguinante, ma non chino.

Oltre questo luogo d’ira e lacrime

Incombe il solo Orrore delle ombre,

E ancora la minaccia degli anni

Mi trova e mi troverà senza paura.

Non importa quanto stretto sia il passaggio,

Quanto piena di castighi la vita,

Io sono il padrone del mio destino:

Io sono il capitano della mia anima.