Ambulanze e mezzi di servizio sanificati ad ozono, gratuitamente. Andrea Bonavita: “così do il mio contributo”

Gli artigiani dell’Associazione Detailing Italia hanno deciso di sanificare ad ozono gratuitamente le autoambulanze di 118 e Pubblica Assistenza, i mezzi di Carabinieri, Polizia, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, per dare un contributo e un sostegno a chi quotidianamente mette a rischio la propria salute nella difficile lotta contro la pandemia da Covid19. Così Andrea Bonavita, dell’Autolavaggio & Car Detailing Center Bonavita di Viale Europa 198 a Ravenna, racconta in cosa consiste il progetto di sanificazione ad #ozono SANITY SYSTEM: “l’ozono è un disinfettante naturale e grazie ad un apposito macchinario, inibisce i virus rendendo l’ambiente sterile per circa 15 giorni. Prima dell’epidemia di Coronavirus, come autolavaggio, già facevano le santificazioni interne alle automobili, e quindi abbiamo pensato di offrire questo servizio, gratuitamente per i mezzi di pubblico servizio (forze dell’ordine e ambulanze). È un sistema testato e approvato anche dal Ministero della Salute, ma è chiaro che si tratta di una prevenzione e di un intervento necessario, nel caso una persona affetta da Covid-19 sia entrata nella vettura o nell’ambulanza”.

Si tratta di un progetto che l’Associazione Detailing Italia ha lanciato a livello nazionale e, per quanto riguarda il territorio ravennate e romagnolo, Andrea e il padre Massimo hanno voluto dare la propria disponibilità: “è il nostro modo per dare il nostro contributo, per dare una mano. Visto che siamo fermi con il lavoro dell’autolavaggio, abbiamo pensato di mettere a disposizione il nostro tempo e la nostra professionalità, al fianco delle forze dell’ordine e delle strutture sanitarie – persegue Andrea -. Teniamo aperti solo i servizi di santificazione e lavaggi interni con l’ozono dei mezzi di pubblica utilità e per la sanificazione con ozono di uffici e luoghi pubblici”.

“Quando riconsegno il mezzo o l’ambulanza santificata – conclude Andrea – la cosa che mi rende orgoglioso è vedere il sorriso sul volto del poliziotto o dell’infermiere. Sanno che adesso hanno un mezzo di servizio più sicuro”.