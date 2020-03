Attivato il canale Telegram del sindaco di Ravenna “Michele de Pascale News” per inviare ai cittadini informazioni utili e urgenti

Il sindaco di Ravenna Michele de Pascale ha attivato il canale Telegram Michele de Pascale News per inviare informazioni utili e urgenti ai cittadini, ad esempio notizie sull’emergenza COVID-19, di pubblica sicurezza, allerte meteo, eventi importanti.

Cos’è Telegram

Telegram è un’app di messaggistica istantanea, semplice da usare, che permette di inviare informazioni gratuitamente, sfruttando Internet e garantendo allo stesso tempo il completo anonimato dei cittadini che seguono il canale.

Queste le sue principali caratteristiche:

– è stata sviluppata per ridurre al minimo il peso di ogni messaggio, quindi riesce a funzionare bene anche in condizioni di scarsa ricezione della rete

– si può usare su smartphone, tablet e su PC

– è stata progettata in modo da ridurre al minimo malfunzionamenti e down dell’intera struttura

– è crittografata quindi nessun rischio per i dati personali

L’infrastruttura dei canali Telegram assicura il completo anonimato. Infatti non c’è modo, per chi segue il canale, di sapere chi altri lo sta seguendo. Quello che si può fare, invece, è condividere le notizie del canale Telegram con i contatti della nostra rubrica che potrebbero essere interessati (usando la freccia che si trova accanto a ogni aggiornamento).

Come si fa a seguire il canale del sindaco su Telegram

Il modo più comodo è scaricare l’app su smartphone o tablet:

– dopo averla aperta, usare la barra di ricerca per trovare “Michele de Pascale News”

– selezionare il canale “Michele de Pascale News”

– una volta dentro, cliccare su “Unisciti al canale” (in basso)

– ogni volta che il sindaco pubblicherà un aggiornamento, l’utente riceverà una notifica.

Per condividere con i vostri contatti di Telegram il canale del sindaco, è sufficiente inviare il link https://t.me/mdpnews