Emergenza Covid-19: lo sportello per la richiesta di pannoloni per anziani e malati risponde a telefono o email

In questa fase di emergenza COVID-19, dall’Ausl informano che lo sportello per la richiesta di dispositivi per l’assorbenza (pannoloni) invita l’utenza a comportarsi nel seguente modo, a seconda delle esigenze:

– per le prime prescrizioni/attivazioni: inviare la documentazione alla mail aziendale incontinenza.homecare@auslromagna.it, oppure , se ciò non fosse possibile, lasciare le copie dei documenti, indicando il numero di telefono, nella buchetta della posta degli Uffici Protesi – Home Care di Rimini, Savignano, Cesena, Ravenna, Lugo, Faenza. Nelle altre sedi, è possibile lasciarle all’interno del contenitore “Pannoloni Fater”, presenti negli sportelli assorbenza nei consueti orari di apertura. Gli utenti saranno successivamente ricontattati dagli infermieri degli sportelli per concordare il Piano terapeutico.

– per modifica taglie, quantitativi e tipologia di prodotto: contattare gli sportelli telefonicamente, come indicato nella tabella sottostante.

– per informazioni sulle consegne degli ausili per incontinenza telefonare al Numero Verde gratuito 800753660, attivo dal lun a ven: 9.00-17.00. In ogni caso la data di prossima consegna è indicata sulla bolla dell’ultima consegna ed è indicativa in quanto dovrà essere confermata telefonicamente dal fornitore Fater.

RINNOVI

Le scadenze di marzo-aprile-maggio 2020 dei Piani terapeutici di prodotti per assorbenza (pannoloni) sono state tutte prolungate al 30 settembre 2020.