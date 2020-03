Le ricette antinoia di chef Emanuel: oggi, festa del Papà, si fanno le Zeppole di San Giuseppe

Oggi 19 marzo, festa del Papà, chef Emanuel Pizzo per festeggiare propone le Zeppole di San Giuseppe nella sua versione fatta al forno.

Ingredienti

200 gr di acqua

100 gr di burro

130 gr farina

4 uova a temperatura ambiente

1 pizzico di sale

Ingredienti per la crema:

1/2 lt di latte

4 tuorli

100 gr di zucchero

50 gr di farina

1/2 baccello di vaniglia

Amarene per decorare o qualsiasi frutta che avete a disposizione in casa

Procedimento

In una pentola far bollire, acqua, burro e sale. Raggiunto il bollore versare tutta di colpo la farina, mescolare energicamente con un cucchiaio di legno, fino a che il composto non sarà cotto, cioè fino a che non si stacca bene dalle pareti e diventa una massa unica. Spegnere il fuoco e versare il composto su un piatto, apritelo, fatelo raffreddare. Nel frattempo preparate la crema pasticceria, montate tuorlo d’uovo e zucchero, aggiungete la farina. Portare a bollore il latte con la vaniglia, versare il composto e frustare velocemente, continuare a mescolare, cuocere per 2 minuti a fuoco basso.

Raffreddare bene la crema in una terrina. Prendete l’impasto e in una planetaria o con delle fruste elettriche, incorporare 1 uovo alla volta. Scaldate il forno a 170 gradi. Foderate la placca con la carta forno, con una sac a poche formate dei cerchi con il composto, di circa 6 cm lasciando un buco al centro. Infornate per 10/12minuti fino a cottura ultimata. Devono dorare leggermente. Raffreddate il tutto. Unite le zeppole con la crema al centro ( la foto vi può aiutare), decorate con l’amarena, oppure un pezzo di frutta fresca che a te in casa….

Buona Festa del Papà a tutti!