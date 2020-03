Raccolta fondi per l’Ospedale di Ravenna, la campagna multimediale di Cuore e Territorio

L’associazione Cuore e Territorio per diffondere il più possibile la raccolta di donazioni per l’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, ha realizzato una campagna multimediale che riassume gli obiettivi e le coordinate bancarie per donare.

“Ricordiamo che i fondi raccolti andranno a sostenere i reparti dell’Ospedale e la Cardiologia con l’acquisto di caschi respiratori per incrementare le potenzialità delle rianimazioni, per salvare i casi gravi, e degli strumenti tecnici per la salvaguardia del personale sanitario. Si può donare con bonifico bancario presso Cassa di Risparmio Ravenna – Iban IT02F0627013100CC0000027952. La causale è: donazione per coronavirus. Tante piccole donazioni possono fare la differenza” spiegano dall’associazione.

Si può donare anche direttamente presso la Sede legale, via Nino Bixio, n. 98 – 48121 Ravenna c/o dr.ssa Susanna Vernocchi”.

Per info: cuoreeterritorio@gmail.com

L’associazione ha Codice Fiscale n. 92039880395 ed è iscritta al N° 3203 del Registro regionale delle Associazioni di Promozione sociale.