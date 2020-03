Ravenna, ufficio archivio e protocollo e casa comunale: nuove modalità di accesso per il pubblico

Dal Comune di Ravenna fanno sapere che, in ottemperanza alla normativa vigente sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19, l’Ufficio archivio e protocollo e casa comunale, in Piazza del Popolo n. 1 a Ravenna, da domani, venerdì 20 marzo e fino al termine dell’emergenza, riceverà il pubblico esclusivamente su appuntamento, con preghiera all’utenza di presentarsi all’orario prenotato, al fine di evitare situazioni di sovraffollamento dei locali. Per prenotare un appuntamento è possibile contattare i seguenti 0544 482881; 0544 485108.