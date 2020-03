Vietato uscire, ma gli amici si possono ‘vedere’ lo stesso: anche a Ravenna si diffonde il VideoAperitivo

Sono tante le abitudini che, per tutti noi, in questo periodo di emergenza sanitaria stanno subendo modifiche, piccole o grandi che siano. È il caso anche del ‘rito dell’aperitivo’, che prima delle (giustissime) misure messe in campo con l’ultimo decreto, molti ravennati facevano rigorosamente nel proprio locale preferito (Ricordiamo che non bisogna uscire se non per lavoro, necessità o salute).

Ma si sa, ci si adatta a ogni evenienza, basta un po’ di spirito di buona volontà: e così anche a Ravenna, come in tutta Italia, si sta diffondendo il cosiddetto ‘Video Aperitivo’. Come farlo? Basta fare una videochiamata di gruppo con WhatsApp, Google Duo, FaceTime, Messenger, Skype… versatevi un bicchiere di vino, rovesciate un po’ di patatine in una ciotola, e preparatevi alle chiacchiere: in attesa di potersi riabbracciare, il VideoAperitivo è una valida sostituzione che fa sentire tutti un po’ più connessi.