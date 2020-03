Donazione dal nuovo Circolo Fotografico di Fusignano a sostegno dell’ospedale di Lugo

Il Nuovo Circolo Fotografico di Fusignano ha deciso di donare 300 euro all’ospedale “Umberto I” di Lugo, quale aiuto per sostenere l’emergenza Coronavirus. “Avevamo deciso di investire questi soldi della nostra cassa in materiale fotografico, ma abbiamo pensato che questo possa attendere – spiega Matteo Glussich, presidente del Circolo -, e ci è sembrato giusto, per quanto nelle nostre possibilità, aiutare in modo concreto chi combatte tutti i giorni in prima linea contro questo terribile virus.”

“Non è importante la cifra quanto il gesto – aggiunge il sindaco Nicola Pasi, nel ringraziare il Circolo Fotografico a nome di tutta la comunità – .Questa è una dimostrazione di come la nostra sia una comunità coesa e attenta, valori indispensabile specialmente in situazioni emergenziali come quella che stiamo vivendo”.