Esp di Ravenna, all’Extracoop risuona l’Inno d’Italia e poi il lungo applauso dei clienti e dipendenti

Questa mattina, venerdì 20 marzo, l’Inno di Italia ha risuonato tra i reparti dell’Extracoop al centro commerciale Esp di Ravenna. Terminato l’Inno, ancora una volta un lungo applauso si è levato tra i dipendenti e clienti del supermercato come gesto di solidarietà e di vicinanza a chi sta lavorando in prima linea in questo difficile periodo di emergenza che stiamo vivendo.