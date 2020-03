Gara di solidarietà per recuperare mascherine: 1.100 arrivano dalla Cina alla Protezione Civile di Russi tramite Tozzi Green

Il nucleo Volontari Protezione Civile di Russi informa che sono arrivate 1100 mascherine, grazie ad una catena di aiuti internazionale che ha visto coinvolte Cina e Italia. “China Electronics Technology Corporation (CETC), società con cui Tozzi Green è in contatto – spiegano dalla Protezione civile di Russi – ha messo a disposizione le 1100 mascherine. Tozzi Green si è adoperata con il massimo impegno, date le difficoltà contingenti, per sdoganarle e pagarne gli oneri raggiungendo così l’obiettivo: donarcele e consegnarcele. E’ con l’insieme di tanti piccoli gesti di responsabilità e collaborazione che, come cittadini, possiamo aiutarci a sconfiggere questo nemico invisibile e a superare la grande emergenza”.

Le mascherine saranno a disposizione delle Associazioni di volontariato del territorio che quotidianamente fanno i conti con questa grande emergenza. “Noi della Protezione Civile – aggiungono – siamo in prima linea quotidianamente e, anche se presi dall’operatività, vogliamo ringraziare chi ci aiuta a combattere meglio. Grazie a tutti per la collaborazione. Noi continuiamo e continueremo a mettercela tutta”.