I panificatori ravennati di Confcommercio a sostegno della sanità: donano 2mila euro all’ospedale di Ravenna

Il Sindacato Panificatori Artigiani Confcommercio Ravenna ha voluto dare significato con un gesto di solidarietà alla propria vicinanza agli operatori in prima linea per emergenza Coronavirus: ha devoluto la somma di 2.000 euro a favore dell’Ospedale di Ravenna Santa Maria delle Croci, da utilizzare per l’acquisto di ciò che è necessario alla struttura.

Il Sindacato vuole così essere vicino ai medici, infermieri, tutti gli operatori della sanità ravennate e ai cittadini del nostro territorio, nonostante l’estrema crisi del commercio e l’incertezza attuale e futura che ci coinvolge tutti. “Ringraziamo tutti gli operatori che si stanno adoperando con passione e senza risparmiarsi per il bene della comunità”, hanno detto dal sindacato.