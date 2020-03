Sapori latini per la nuova ricetta di chef Emanuel col Pan de queso

Sperimentazioni dal gusto sudamericano con la ricetta di oggi proposta da chef Emanuel Pizzo: il pan de queso è un pane tipico del Sud America, buono e gustoso che possono mangiare anche i celiaci.

PAN DE QUESO

Ingredienti:

300 gr di mozzarella

100 gr di parmigiano

1 uovo

300 gr di fecola

20 gr di sale

Procedimento:

Tritate la mozzarella. In una bowl mettere tutti gli altri ingredienti. Impastate tutto insieme fino a formare un composto bello sodo. Lasciare

riposare 15 minuti, formare delle palline poco più grandi di una noce. Disporle a 3 cm una dall’altra su di una placca foderata di carta forno.

lnfornate a forno caldo per 10/12 minuti a 170 gradi. Ottimo per celiaci, per taglieri di affettato e aperitivi. Potete congelarlo, se avanza.