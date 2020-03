Anche a Ravenna parte progetto di Coop Alleanza 3.0 su consegna gratuita della spesa agli anziani e persone in difficoltà

Anche nel Comune di Ravenna, territorio in cui Coop Alleanza 3.0 opera tutto l’anno, mette a disposizione il nuovo progetto solidale di consegna gratuita della spesa rivolto alle persone più vulnerabili di fronte al Coronavirus: anziani, ammalati e soggetti con basse difese immunitarie. Il servizio sarà gestito dalla Associazione di volontariato Protezione civile R.C. MISTRAL di Ravenna, che ha sottoscritto l’accordo con la Cooperativa e faranno la spesa per i cittadini più deboli, contando sulla collaborazione della Cooperativa e ricevendo da essa un contributo economico a titolo di rimborso spese per il servizio svolto. La consegna infatti è realizzata senza alcun costo per i richiedenti, per incentivare le persone a restare a casa e a non esporsi al rischio di contagio.

La Cooperativa dedicherà a questo progetto le risorse provenienti da “1 per tutti 4 per te”, l’iniziativa con cui l’1% del valore degli acquisti dei prodotti Coop va a favore di iniziative dedicate alla comunità; in particolare le attività di carattere solidale sono alimentate dalla linea Origine. I beneficiari dell’iniziativa saranno individuati direttamente dagli enti o dalle associazioni di volontariato e in alcuni casi il servizio supporterà anche gli operatori sanitari impegnati nell’emergenza, ai quali manca anche il tempo di fare la spesa. Le persone che rientrano nella fasce più deboli e che intendono richiedere la consegna della spesa possono rivolgersi direttamente alle associazioni attive nel proprio Comune, per Ravenna appunto i volontari di protezione civile Mistral, al proprio Comune o contattando l’Extracoop di Ravenna, mentre le associazioni che vogliono collaborare e sottoscrivere il protocollo possono contattare la Cooperativa tramite la mail politiche.sociali@alleanza3-0.coop.it.