Lugo. Emergenza Coronavirus, comune in aiuto a persone sole e categorie a rischio

Il comune di Lugo informa di non aver dimentica gli anziani e tutte le persone sole costrette in casa in questi giorni di emergenza sanitaria scatenata dalla pandemia Coronavirus. Il personale del Servizio Sociale Professionale è in servizio in tutti i Comuni della Bassa Romagna dal lunedì al venerdì ed è reperibile anche nelle giornate festive e prefestive per gli operatori della protezione civile e dei Comuni.

In questi giorni in tutti i Comuni della Bassa Romagna i Servizi sociali, coordinati dalla Protezione Civile, stanno contattando gli anziani e i disabili in condizioni di fragilità per verificare eventuali necessità. Dalla prossima settimana saranno invece contattati i 2.102 anziani lughesi che vivono soli, a partire da quelli che risiedono fuori dai centri abitati. In caso di necessità, i servizi sociali provvederanno alla presa in carico per rispondere alle rispettive esigenze, come la consegna dei generi alimentari o farmaci.

L’Amministrazione comunale ha inoltre richiesto alle Consulte di decentramento di evidenziare eventuali situazioni di fragilità conosciute all’interno delle frazioni. Per limitare gli spostamenti dei cittadini, il Comune di Lugo sta raccogliendo l’elenco delle attività che offrono il servizio di consegna a domicilio dei propri prodotti.

Le attività che desiderano segnalare il servizio possono scrivere al Comune di Lugo alla mail urp_at_comune.lugo.ra.it o al Consorzio AnimaLugo all’indirizzo info_at_animalugo.it o ai numeri 0545 011841 e 393 8631766. La lista, continuamente aggiornata, sarà pubblicata sul sito www.comune.lugo.ra.it e sulla pagina Facebook “Vivilugo”.