Una poesia al giorno. “Vola da me” di Alda Merini

Per oggi, Giornata mondiale della Poesia, Rianimazione Letteraria e Invasione poetiche scelgono una poesia della poetessa Alda Merini, nata proprio il 21 marzo nel 1931. “Ricordando – si legge nella nota di Rianimazione Letteraria – che la fantasia ci porta dappertutto, anche vicino a coloro che al momento non possiamo materialmente incontrare…che poi come dice Neruda ‘Potranno tagliare tutti i fiori ma non fermeranno mai la primavera!'”

Vola da me

Amore,

vola da me

con l’aeroplano di carta

della mia fantasia,

con l’ingegno del tuo sentimento.

Vedrai fiorire terre piene di magia

e io sarò la chioma d’albero più alta

per darti frescura e riparo.

Fa’ delle due braccia

due ali d’angelo

e porta anche a me un po’ di pace

e il giocattolo del sogno.

Ma prima di dirmi qualcosa

guarda il genio in fiore

del mio cuore.

Alda Merini