Coronavirus. Ravennate a Hong Kong: “La precedente epidemia Sars ha fatto scuola”

Filippo, ravennate 37enne, vive e lavora ad Hong Kong da diversi anni. Un lasso di tempo nel quale, il nostro, ha aperto un’attività con la propria compagna nel settore food and beverage, ampliando il proprio negozio gradualmente sino a realizzare vere e proprie specialità.

L’emergenza mondiale Coronavirus, classificata la scorsa settimana come pandemia, ha registrato i primi casi proprio nel sudest asiatico, coinvolgendo la regione amministrativa speciale della Repubblica Popolare Cinese nelle primissime battute. Gli hongkonghesi, dal canto loro, sembrerebbero aver fatto tesoro degli insegnamenti acquisiti nell’affrontare l’epidemia Sars nei primi anni 2000, totalizzando un numero di casi positivi al Coronavirus piuttosto bassi se effettuiamo una comparazione con la popolazione di Hong Kong.

Filippo descrive così la situazione nella regione: “Nonostante l’emergenza mondiale, ad Hong Kong si vive questa drammatica situazione del Coronavirus abbastanza serenamente. Le scuole sono chiuse, si svolge molto telelavoro e gli eventi pubblici sono stati cancellati, ma tutto il resto funziona come prima della pandemia. I negozi, i supermercati, i ristoranti e strutture simili sono tutti aperti e c’è molto traffico pedonale come al solito”.

Nonostante la situazione ad Hong Kong non sia tra le più drammatiche, gli hongkonghesi hanno adottato celermente le misure adeguate per contrastare la diffusione del virus. Secondo Filippo, l’aver affrontato in tempi non troppo lontani un’epidemia, potrebbe aver aiutato Hong Kong a reagire in modo maggiormente efficace rispetto ad altre realtà: “Non è la prima volta che Hong Kong viene intaccata da un virus (la Sars nel 2003) e tutti i cittadini, con o senza disposizioni, si sono riforniti di mascherine e prodotti disinfettanti immediatamente. Oltretutto tendono ad essere molto paranoici al loro utilizzo compulsivo. Tutto ciò ha portato ad avere un numero ridicolo di casi, più o meno 150 in tutto (di cui al 90% dovuti a persone arrivate da fuori nazione). Se pensiamo che ad Hong Kong risiedono 10 milioni di persone tra palazzine e grattacieli, è un dato eloquente. A scanso di equivoci, comunque, nessuno ha preso (o sta prendendo tutt’ora) il problema alla leggera, come in molte altre parti del mondo”.

Filippo, solitamente abituato a lavorare anche fuori casa per promuovere e vendere i propri prodotti, s’è dovuto adattare ad un’emergenza mondiale: “Mi sento tranquillo, anche se sto lavorando meno del solito logicamente, ma è una conseguenza fuori dalla mia portata, una pandemia che ha colpito tutto il settore F&B in quanto, le persone, preferiscono mangiare a casa propria per questioni di sicurezza e/o igiene”.

Sebbene l’attività lavorativa abbia subito un temporaneo arresto, Filippo attende giorni migliori per riprendere la sua attività ad Hong Kong: “Ho intenzione di continuare la mia vita qua, aspettando che tutto torni a funzionare come prima dell’emergenza. Non c’è nessun motivo valido per andarsene e la mia ditta sta lavorando, anche se a basso regime. Tutto sommato credo di essere stato fortunato a trovarmi ad Hong Kong rispetto a molti altri paesi, soprattutto quando in Europa, dove nonostante l’impegno del governo (e in Italia stanno facendo un buon lavoro), una buona parte della popolazione se ne sta fregando o, peggio, contribuendo a condividere dicerie e bufale”. Filippo non ha mancato di sottolineare gli aspetti negativi che hanno caratterizzato parte dei primi giorni, quando la gravità del Coronavirus era ancora da vagliare: “Ovviamente nemmeno ad Hong Kong è tutto perfetto e, i casi di isteria collettiva, sono accaduti anche qua nelle prime due settimane: mascherine, prodotti per la pulizia della casa, riso e carta (igienica, da casa etc). Il tutto si è risolto quando i magazzini in Cina hanno riaperto dopo il periodo di capodanno. Ora è tutto regolare”.

Riguardo alla gestione dell’emergenza Coronavirus da parte dei governi occidentali o di altre grandi nazioni, Filippo ritiene che la maggioranza dei Paesi abbia completamente sottovalutato il problema, specialmente in occidente. “Hanno guardato alla Cina e l’Asia come un animale raro ma lontano e, Cina a parte, hanno constatato pochi casi relativamente alla popolazione. Quello che hanno sottovalutato è che ad Hong Kong si erano già scontrati con la Sars ad inizio millennio e tutti hanno reagito autonomamente e velocemente, con o senza direttive governative. Leggendo le direttive USA o quelle UK degli ultimi giorni, non mi resta che sperare nella civiltà dei cittadini più che dei loro rappresentanti”.

Viene da domandarsi come sia vista l’Italia ad Hong Kong anche e soprattutto in tempi attuali. Filippo figura un quadretto tutto sommato positivo: “Virus a parte, l’Italia è vista ancora bene. Siamo i paladini del buon cibo, del vino e dell’arte e anche un po’ del calcio. Le persone con cui ho parlato nelle ultime settimane, o quelle intervistate nei telegiornali, condividono le disposizioni austere che il governo ha preso e augurano tutti di uscire dal tunnel presto e bene”.

Come molti giovani, Filippo è costantemente in contatto con i familiari e gli amici attraverso i potenti mezzi tecnologici odierni: “Penso che con la tecnologia attuale, sia impossibile non sentirsi, altroché! Sono a stretto contatto con famiglia e amici, tutti hanno uno smartphone a disposizione ed internet ha azzerato le distanze di comunicazione, al punto tale che l’unica cosa che manca sono io fisicamente (sorride). Passando molto tempo in casa, sia qui che in Italia, a parte qualche notizia importante, ci confrontiamo come una qualsiasi classica famiglia italiana in quarantena: cosa cuciniamo oggi, che ricetta fare e litighiamo a chi ha quella migliore (ride). Nel nostro caso, sto persino insegnando alcuni piatti classici della cucina cantonese!”