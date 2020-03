Le ricette anti noia di chef Emanuel Pizzo: le pappardelle con salsiccia per il pranzo domenicale

Chef Emanuel Pizzo per il pranzo domenicale di oggi propone una pappardella con salsiccia, radicchio e crema di parmigiano.

Pappardella con salsiccia, radicchio e crema di parmigiano

Ingredienti per 4 persone:

– 500 gr di pappardelle o tagliatelle

– 2 salsicce

– 200 gr di radicchio rosso

– 100 gr di parmigiano

– 125 gr di panna

– 1/2 cipolla

– olio extravergine

– sale e pepe.

Procedimento

Tritate e rosolate la cipolla con un filo di olio. Tagliate a julienne il radicchio, lavatelo e asciugatelo. Sbriciolate con le dita la salsiccia. Una volta rosolata la cipolla, aggiungete la salsiccia fatela sgranare a fuoco medio, mettete il radicchio e continuate a cuocere per pochi minuti, salate e pepate a piacere.

In un pentolino mettete la panna e il parmigiano a sciogliere, a fuoco basso. Si formerà una crema. Cuocete le pappardelle in acqua salata, scolate trascorso il tempo desiderato per la cottura, saltate in padella con il sugo. Impiattate le pappardelle con un cucchiaio versate qui la crema di parmigiano.

Buona domenica e buon appetito.