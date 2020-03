Le ricette anti noia di chef Emanuel Pizzo: la parmigiana scomposta

Nuova ricetta per il pranzo o la cena di Chef Emanuel Pizzo: la parmigiana scomposta

Parmigiana scomposta



Ingredienti per 4 persone:

2 melanzane

Pomodorini

Parmigiano o mozzarella

Origano o basilico

Olio e.v.o

Sale e pepe

Procedimento:

Lavate e tagliate per la lunga delle fette di melanzana dello spessore di 3 cm circa. Salatele leggermente e fatele sgocciolare. Tagliate i pomodorini in 4, e conditeli con sale olio, pepe, basilico o origano. Trascorsi 30 minuti, in una padella antiaderente, fate cuocere a fuoco

moderato le fette di melanzana con un filo d’olio. Portartele a metà cottura facendo si che la melanzana sia dorata. Aggiustate di sapore.

Preriscaldate il forno a 200 gradi, foderata la teglia di carta forno, disponete le fette di melanzana in teglia. Prendete i pomodorini, scolateli dall’acqua di condimento e divideteli sopra le fette di melanzana, una spolverata di parmigiano (o mozzarella), infornate per 10 minuti. Questo è un ottimo piatto economico da accompagnare con delle uova, con dell’affettato o, perché no, come piatto unico.