Le ricette anti noia di Chef Emanuel Pizzo: i fish burger

I Fish burger, cioè gli hamburger di pesce, sono un ottimo modo per confondore le idee ai bambini restii a mangiare il pesce e rendergli così il piatto non solo sano ma anche gustoso. Ecco la ricetta:

FISH BURGER

Ingredienti per 4 Fishburger:

300 gr di merluzzo

100 gr code di gambero sguscaiti

100 gr di salmone

2 patate

2 albumi

Buccia di limone

Prezzemolo

Aglio (facoltativo)

Sale, pepe q.b

Procedimento:

Lessate le patate in acqua. Lavare e asciugare con un panno carta il pesce. Tritate con un tritacarne o un mixer il pesce, facendo attenzione se lo fate al mixer di non farlo diventare omogeneizzato. Cercate di dare la consistenza giusta, fate fINta di avere del macinato di carne. Fatta questa operazione, mettete tutti gli ingredienti in una grande bowl, schiacciate le patate raffreddate, sale, pepe, buccia di limone, aglio tritato (facoltativo), albume e prezzemolo. Iniziate a mescolare per bene fmo a che tutti gli ingredienti sono amalgamati. Se dovesse risultare molto morbido, aggiungete 2 cucchiai di pane grattugiato. Lasciate riposare per 30 minuti in frigorifero. Formate 5 porzioni, e con l’apposito attrezzo da hamburger o aiutatevi con le mani, per dare la forma corretta. Scaldate una piastra liscia o una padella antiaderente leggermente unta di olio, cuocete i Fish burger, facendo attenzione a non romperli. Servire caldi. Buon appetito!