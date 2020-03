Una poesia al giorno. “È la speranza una creatura alata” di Emily Dickinson

La poesia che ci propone oggi, 24 marzo, Rianimazione letteraria è della poetessa americana Emily Dickinson che trascorse la vita fra le mura di casa, da lì facendo entrare e uscire il mondo sia poetico che reale.

“Ricordandoci che ‘nel bel mezzo dell’inverno, ho infine imparato che in me albergava un’invincibiloe estate’, come diceva Albert Camus” scrivono da Rianimazione letteraria.

È la speranza una creatura alata

È la “speranza” una creatura alata

che si annida nell’anima

e canta melodie senza parole

senza smettere mai.

E la senti dolcissima nel vento

e ben aspra dev’essere la tempesta

che valga a spaventare il tenue uccello

che tanti riscaldò,

Nella landa più gelida l’ho udita

sui più remoti mari

ma nemmeno all’estremo del bisogno

ha voluto una briciola da me.

Emily Dickinson