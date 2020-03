Covid-19, associazione “Gli Amici di Pablo” dona 5mila euro all’ospedale di Lugo per materiale sanitario

L’Associazione Onlus “Gli Amici di Pablo”, presente nel territorio di Lugo e comprensorio ha deciso, in questo difficile momento che vive il nostro Paese, di contribuire con una donazione per far fronte all’emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus Covid 19.

“Abbiamo donato 5mila euro all’ospedale Umberto I di Lugo – spiegano il presidente Gabriele Leg e vice presidente Lorenzo Galletti – per l’acquisto di materiale di supporto al contrasto dell’epidemia e dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc.) idoneo alla salvaguardia degli operatori sanitari tutti (medici, infermieri, assistenti) che lottano quotidianamente per salvare le vite di noi tutti. Vogliamo, in questo momento, ringraziare tutti coloro che oggi lavorano, anche a rischio della propria vita, per sconfiggere questo terribile nemico che si è presentato alle nostre porte. Siamo certi che ognuno di noi agirà secondo la propria responsabilità, andrà tutto bene. Restiamo convinti che nei momenti di difficoltà le comunità debbano unirsi, non dividersi, collaborare non stigmatizare. Viva la vita”.