Dantedì: contenuti speciali e inediti dedicati a Dante sul web grazie Ravenna Tourism

Ravenna Tourism, grazie a #myRavennAmbassadors, racconto della città online (progetto condiviso con guide, scrittori, artisti e chi vorrà contribuire con post o brevi video) in occasione del Dantedì, mercoledì 25 marzo, in accordo con le linee guida del MIBACT e MIUR, pubblicherà durante la giornata contenuti speciali ed alcuni inediti dedicati a Dante sui propri canali social.

Sarà inoltre lanciato in collaborazione con APT Servizi Emilia Romagna, Enit – Italia.it e Lonely Planet Italia un video inedito con protagonista un Dante contemporaneo che accompagnerà l’osservatore lungo la città. Immagini che vogliono parlare a tutte le generazioni, dove Dante, Ravenna e l’immaginazione diventano una cosa sola. Il testo che accompagna il video, pur nell’omaggio a Dante vuole anche essere un messaggio di speranza per il difficile momento che stiamo attraversando: “Torneremo anche noi ad essere viaggiatori. Nel frattempo non smettiamo di sognare grazie alla sua poesia. Oggi più che mai, a #Ravenna siamo tutti Dante Alighieri”

