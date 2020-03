Troppo bassa la sanzione per chi non rispetta le limitazioni contro la diffusione del Covid-19

Ho letto che il Cdm ha approvato un decreto Coronavirus con nuove sanzioni. Una sanzione non più penale ma amministrativa che prevede, per chi viola, il pagamento da € 400 a € 3000.

Non capisco perché la sanzione prevista per una violazione gravissima per chi favorisce la diffusione del contagio da Coronavirus debba essere dodici volte inferiore, nel minimo, a chi fa la pipì in area pubblica! Chi fa la pipì viola l’art.726 “atti contrari alla pubblica decenza” ed è punito con una sanzione amministrativa da €5000 a € 10000.!

Non dovrebbe, semmai, essere il contrario?

Cordiali saluti

Fidenzio