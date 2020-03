Una poesia al giorno. In questi tempi incerti, ci aiuta la ‘filastrocca per orientarsi’ di Bruno Tognolini

La poesia che oggi, mercoledì 25 marzo, propone Rianimazione Letteraria in realtà è una filastrocca di Bruno Tognolini, “la filastrocca per orientarsi”.

Sette punti ho avuto in dono

Per capire dove sono

Sopra me c’è il cielo vuoto

Io cammino ma non nuoto

Sotto me c’è il duro suolo

Io cammino ma non volo

Alla destra la mia mamma

A sinistra il mio papà

Dietro me ciò che era prima

Avanti a me ciò che sarà

Sopra e sotto, un lato e l’altro

Dietro e avanti: il mondo è mio

Ma dov’è il settimo punto?

È nel centro: sono io

Tognolini si definisce “poeta per bambini e per vecchi” ed è anche autore di libri (50 titoli coi maggiori editori nazionali), TV (4 anni Albero Azzurro e 11 Melevisione), teatro, saggi, canzoni e videogiochi. E poeta ramingo in giro per l’Italia, dove da 25 anni incontra i lettori bambini e adulti. Il suo romanzo “Il giardino dei Musi Eterni” è stato Libro dell’Anno 2017 al programma di Radio RAI “Fahrenheit”, prima volta per un libro per ragazzi.

Il 25 marzo 2018 Bruno Tognolini fu ospite e Rianimazione letteraria. La foto in articolo ricorda questo momento e porta “un saluto a La biblioteca di Enrico in ospedale”.

Rianimazione letteraria vuol essere un balsamo poetico in questo momento in cui “non ci è concesso andare in ospedale a portare poesia, così lo facciamo attraverso di voi, Redazione: quindi grazie doppiamente”.